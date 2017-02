Batman v Superman la peor película del 2016

Terra

Los Angeles, E.U.- “Batman vs Superman: Dawn of Justice” y el documental que atacó a la política demócrata Hillary Clinton fueron los máximos ganadores de los premios Razzie a lo peor de las producciones cinematográficas de 2016, de acuerdo con la Fundacion Golden Raspberry Awards.

La historia de Batman y Superman, que tuvo un costo de producción de 250 millones de dólares, se llevó los galardones en las categorías de peor actor de reparto (Jesse Einseberg), peor pareja en pantalla (Ben Affleck y Henry Cavil), peor guión y peor precuela, remake, copia o secuela.

En tanto que el documental político “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party” ganó en las categorías de peor película, peor actor principal (Dinesh D’Souza), peor actriz principal (Becky Turner) y peor director (Dinesh D’Souza y Bruce Schooley).

En la categoría de peor actriz de reparto fue elegida Kristen Wiig por “Zoolander 2”, mientras que el Razzie Redentor fue para Mel Gibson, por haberse reconciliado con la industria cinematográfica con su cinta “Hacksaw Ridge”, por la que fue nominado a un Oscar como mejor director.

Los ganadores de los Razzie rara vez acuden a recibir su “distinción”, que consiste en un trofeo con valor de cuatro dólares, que es una frambuesa pintada de dorado colocada sobre un carrete fílmico.

Los premios Razzie fueron creados en 1980 como la antítesis de los premios Oscar y sus ganadores se anuncian un día antes de la ceremonia de premiación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS).