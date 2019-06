Batalla Congreso del Estado con vecinos para abrir salidas de emergencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesaria la instalación de salidas de emergencia en los edificios del Poder Legislativo, reconoció el diputado panista Alejandro Serrano Almanza.

Sin embargo, el también presidente del comité de Administración admitió falta de consenso con los edificios aledaños para la apertura de estos pasillos que pudieran ser útiles en un posible imprevisto.

“Hemos hablado con nuestros vecinos para que nos faciliten la construcción de salidas de emergencia. Sin embargo, ellos no lo tienen dentro de sus necesidades, aunque son necesarias estas salidas para evitar riesgos en vidas humanas en caso de un siniestro”, apuntó.

Serrano Almanza mencionó que estos proyectos forman parte de la remodelación de los edificios legislativos que estaría en marcha para los próximos meses.

“Ya se hizo una especie de dictamen en una parte superior del edificio de Moctezuma, pero no sería como una salida de emergencia, simplemente no estar en la parte de abajo en un siniestro”, abundó.

El Congreso de Aguascalientes cuenta con dos edificios sede. El primero en la calle Moctezuma donde se encuentra el salón de sesiones está limitado por un banco y un negocio de bebidas y alimentos; mientras un segundo aforo en la Plaza de la Patria está rodeado por otro banco y una conocida cadena de restaurantes. Ambas sedes oficiales sólo cuentan con un acceso de entrada y salida.

Recientemente, el comité de Administración del Congreso vendió autos asignados a diputados, lo cual les brindó ingresos que sería destinado a la remodelación de sus instalaciones.