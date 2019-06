Bajo investigación 90 policías municipales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-90 carpetas de investigación en contra de policías municipales, principalmente de Aguascalientes, Jesús María, entre otros municipios, mantiene abiertas la Fiscalía General del Estado, algunos de estos por presuntos nexos con la delincuencia, reveló el Fiscal Jesús Figueroa Ortega.

-¿Se hicieron declaraciones de que policías municipales podrían estar coludidas, se dio a entender que con el crimen organizado, ustedes tienen algo?

-Tenemos muchas carpetas donde se señalan a agentes municipales, ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, tenemos incluso, la fiscalía tiene en prisión preventiva a algunos elementos de la policías municipal y en carpetas y se encuentran detenidos.

-Hay alguna investigación que pese sobre el Secretario de Seguridad Pública Municipal?

-No tenemos a la persona de Antonio Martínez Romo, no tenemos alguna investigación que seguir, no sé si este fuera de contexto yo en cuanto a que tengamos que investigar; creo que estamos investigando todo aquello que pueda ser delictivo y bueno si el participa en un hecho delictivo, si está coludido, colaborando, pues esperemos a llegar a saber si hay eso, pero de momento yo no puedo decir que tengamos alguna investigación en contra del secretario de manera directa.