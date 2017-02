“Baja a quien presente documentos falsos“: Tere Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa panista Teresa Jiménez Esquivel advirtió que será dado de baja cualquier funcionario de su administración quien sea sorprendido con documentación apócrifa para acceder a un puesto del Ayuntamiento.

Lo anterior en referencia al caso del presidente municipal de Calvillo, el también blanquiazul Adán Valdivia, quien supuestamente habría presentado un certificado falso de nivel bachillerato.

“Nosotros creemos que todos los funcionarios deben tener en regla sus papeles y que de acuerdo a su puesto el que diga qué papeles deben de llevar. En algunos se les pide el título, en otros no, depende la dependencia en la que están trabajando, nosotros estaremos atentos a ello”, apuntó Jiménez.

– ¿Qué pasaría si alguien presentase algún documento falso?

– Pues es baja del Municipio.

Tere Jiménez abundó que el área de Recursos Humanos fue quién revisó la documentación de su personal, “pedimos los requisitos conforme nos pide el reglamento y la ley y nosotros estamos conforme a la ley actuando”.

No obstante, la alcaldesa defendió a Valdivia en esta controversia: “yo no lo he visto todavía y no he platicado con él. Pero pues creo que es un buen servidor público y ha dado buenos resultados en estos días que lleva como alcalde”.

La presidenta municipal encabezó este sábado una gira del programa “Limpiemos Aguascalientes”, en el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente, al oriente de esta capital.