Báez, Durón y Cortina buscarán la dirigencia del PAN en Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Un diputado estatal, un ex legislador local, además de un ex secretario del Ayuntamiento capitalino serán quienes contiendan por el relevo en la presidencia del PAN Aguascalientes.

Lo anterior fue confirmado por Gustavo Báez Leos, actual coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, y a quien se le señala en los corrillos políticos como el favorito de la terna.

“Hay tres candidatos que han mostrado su interés para registrarse. Ninguno se ha registrado de momento, entonces todavía tenemos hasta el 5 de noviembre para llevar este tema”, declaró en entrevista.

– ¿Quiénes serían?

– Es Manuel Cortina (ex secretario municipal durante la alcaldía de Antonio Martín del Campo), Raymundo Durón que fue nuestro compañero en la pasada Legislatura y un servidor.

Báez Leos dijo que por el momento los panistas deben concentrarse en el relevo de su dirigencia, antes que pensar en las elecciones del 2019 cuando se renueven las alcaldías. Descartando entrar en polémicas por el crecimiento de otros partidos como Morena.

“Yo creo que no es momento de sacar encuestas, pues además faltan candidatos y falta parte del proceso. Los gobiernos de Acción Nacional han demostrado que saben gobernar bien y esperamos tener la confianza de la ciudadanía”.

El nuevo presidente del PAN tomaría la estafeta de Paulo Martinez, actual dirigente.