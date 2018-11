Backstreet Boys lanzarán nuevo disco en 2019

Redacción

Estados Unidos.- La banda estadounidense Backstreet Boys regresará a la escena musical con su nueva placa discográfica “DNA”, la cual estará disponible a partir del 25 de enero, y realizará gira el próximo año.

La noticia de su nueva producción llegó acompañada por el video “Chances”, segundo tema del álbum, escrito en conjunto por los músicos Ryan Tedder y Shawn Mendes, y que ya está disponible en el canal oficial de Backstreet Boys en YouTube.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el grupo agradeció a sus fans por seguir junto a ellos durante más de dos décadas: “En esta era en la que estamos explorando cada elemento de nuestra carrera, que abarca 25 años, han sido pilares de lo que hoy llamamos ‘Los Backstreet Boys’. Gracias a todos por venir en este viaje. ¡Las cosas están por ponerse interesantes!”

La boy band también dio a conocer que realizarán una gira mundial en la que, además de recordar sus éxitos, se enfocarán en darle a su carrera, “un vistazo al futuro”.

Durante la década de los 90, la banda se posicionó como una de las agrupaciones más populares a nivel mundial gracias a temas como “As long as you love me”, “Everybody”, “I want that way”, “Larger tan life”, entre otros.