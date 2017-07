Baches de hasta 20 centímetros de profundidad en avenidas de Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Baches de hasta 20 centímetros de profundidad se han detectado en avenidas de esta ciudad, las cuales ya representan un riesgo para los automovilistas, informó Marco Antonio Licón Dávila, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio capital.

Al respecto, mencionó el caso de la vialidad Manuel Gómez Morín, que conecta la Alameda de Aguascalientes con la salida a Zacatecas, donde han registrado estos hoyancos.

“A partir de 20 centímetros ya es un bache con riesgo y en el caso de Gómez Morín hemos encontrado baches con esta profundidad, donde se agarran velocidades de 70 kilómetros por hora, aunque es una vialidad normal en cuanto a velocidad pero no la respetamos y ya puede ocasionar un accidente”, expuso.

Licón Dávila abundó que ya se comenzó con el tapado de fisuras en pavimentos de diversas arterias de la ciudad, como el caso de los anillos de circunvalación donde ya se habían reportado diversos casos.

– ¿De cuánto sería la inversión de bacheo adicional?

– No estamos tomando recursos adicionales de lo que habíamos previsto: el origen fue 1.2 millones que teníamos desde el directo municipal. La alcaldesa Teresa Jiménez nos otorgó diez millones. Son once millones 200 mil y del cual estoy tomando dos millones para pintura pues no sólo es bacheo, pues también hay que pintar.

En el caso de la Avenida de los Maestros, que fue una de las obras que más se retrasó en la administración anterior y que ha tenido baches tras las precipitaciones pluviales, el secretario de Obras Públicas dijo que se trabaja un análisis de la vialidad.

“Terminando la temporada de lluvias, como son concretos hidráulicos, estaremos trabajando en la reparación de los mismos. Yo creo que ahora nos corresponde las vialidades y los análisis previos que tenemos de estas, las tendremos en cuenta para el presupuesto del siguiente año en las avenidas que han tenido daños”, cerró.