Ayuntamiento de Calvillo (panista) informa que regidora renunció al PVEM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De manera por demás sospechosa, el Ayuntamiento de Calvillo informó que la regidora del PVEM en aquella demarcación, Jazmín Martínez López dejó las filas del Partido Verde.

Resulta que ahora la administración que encabeza el panista, Adán Valdivia también al parece también tiene injerencia en ediles de oposición y le echan la mano en el tema de la comunicación social.

Aquí el comunicado integro que emitió el área de Comunicación Social de Calvillo:

“La regidora del Municipio de Calvillo, Jazmín Martínez López, dio a conocer su separación del Partido Verde Ecologista de México en razón de que no empata con los lineamientos bajo los cuales se está conduciendo la actual dirigencia local.

A través de un comunicado, que a continuación se anexa de forma textual, la regidora señaló las principales razones que la motivaron a darse de baja del PVEM:

He decidido renunciar como militante y Secretaria de la Mujer del PVEM por convicción, valores y respeto a la ciudadanía. Debo señalar que no estoy de acuerdo con las prácticas en la toma de decisiones de la dirigencia que, cabe señalar, no la reconozco como tal. El pueblo de Aguascalientes está cansado de la impunidad y corrupción; los servidores públicos debemos ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, por ello he tomado esta decisión.

Mis posturas siempre han sido muy claras y viendo en beneficio de la ciudadanía, de los intereses colectivos, de libertad, fortalecimiento y conciencia; aborrezco la imposición, el nepotismo y el mal manejo de recursos, es donde no coincido en muchos aspectos con este Partido, y lo digo claramente, no soy la única que piensa de esta manera, sino que son más militantes los que están en desacuerdo.

Estoy firmemente convencida que debemos hacer valer la congruencia política, por ello anuncio que me sumo de manera total a los trabajos de la Presidencia de Calvillo como lo es y requiere mi puesto, trabajando conjuntamente con el alcalde Adán Valdivia el cual me ha abierto las puertas para sumarme a su equipo de trabajo para velar por nuestro municipio y caminar de la mano con los calvillenses“.