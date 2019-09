Ayer se celebró el Día Mundial del sexo oral ¿lo festejaste?

Redacción

Ciudad de México.-Existen varias razones para practicar el sexo oral, sobre todo en su día. Primero, porque el sexo oral es una de las prácticas más placentera para hacer en la cama o en cualquier otro lugar elegido.

Este viernes 6 de septiembre se festejó el Día Mundial del Sexo Oral. Y la fecha no es casual: se debe al número del día y mes que conduce a la posición sexual del 69, en la cual dos personas se practican sexo oral mutuamente y de una manera igualitaria.

Sin embargo, pese a tener un lugar privilegiado entre los gustos tanto de hombres como de mujeres, según una investigación publicada en 2017, por el Journal Sex of Medicine, el 30% de los hombres no practicaba ni recibía sexo oral.

En otro estudio, The Canadian Journal of Human Sexuality afirmó que apenas un 28% de las mujeres de entre 18 y 24 años reconocían disfrutar el sexo oral practicándolo y recibiéndolo. Este porcentaje aumentaba considerablemente hasta situarse más cerca de los 40 años.

El sexo oral es una de las posibilidades dentro de la amplia gama de prácticas sexuales. Amado tanto por mujeres como por hombres, recibirlo o hacerlo puede generar tanto o más placer que el coito.

La pose 69 es una de las más elegidas para que ambas partes puedan disfrutar, pero es cierto que existen muchos tabúes, a la hora de recibir sexo oral. La sexualidad plena es fundamental para la vida de los seres humanos, la misma debe ser una actividad placentera y de exploración en el que cada una de las partes pueda disfrutar, jugar y sentirse cómodo. Asi lo publicó El Clarin

Incluso, un estudio sugiere que “el hombre realiza sexo oral a la mujer con el fin de minimizar riesgo de infidelidad a través de incrementar la satisfacción de su pareja en la relación”, según indicó el Huffington Post.

Por otro lado, dar sexo oral hace más felices a las mujeres, porque el líquido seminal contiene químicos que mejoran el humor ya que está compuesto de cutro antidepresivos que inducen al sueño

Por ello, la recomendación médica es la de llevar a cabo esta práctica con las debidas precauciones profilácticas uso de condón masculino o femenino, por ejemplo para poder gozar al máximo del placer que proporciona a ambas partes de una pareja.

Con Información de TN 8