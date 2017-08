AVISO: Cierre de calles por peregrinación de la Romería de la Virgen de la A

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, informó que ya se encuentra listo el operativo con motivo de los festejos de la Virgen de la Asunción. Policías viales y preventivos preservarán el orden y la paz pública y resguardarán la integridad de todos los asistentes.

Los días 14 y 15 de agosto, policías municipales se encargarán de brindar seguridad a los asistentes; participarán integrantes de los grupos centauro, ciclo policías y diferentes unidades móviles.

Comentó que a esta celebración acuden familias completas, por lo que recomendó a los asistentes no atravesarse al paso de los vehículos que forman el contingente, seguir las indicaciones de los uniformados y no descuidar a los menores de edad.

El Director de Tránsito y Movilidad, José de Jesús Rodríguez Benavides, informó que desde el día 31 de julio policías viales han estado realizando cierres momentáneos, principalmente en la calle Madero, para abanderar a los peregrinos que se dirigen a la Catedral.

Exhortó a los transportistas a no frenar con motor, no aventar dulces para no poner en riesgo la integridad de los menores y evitar el consumo de bebidas embriagantes, pues se aplicarán las sanciones correspondientes. También informó que se aplicarán, aleatoriamente, pruebas de alcoholimetría a los conductores.

El día 14 de agosto se llevará a cabo la tradicional peregrinación de las unidades del transporte público, incluyendo operadores de tráileres, taxistas, pipas y camiones, por lo que habrá despeje de vehículos desde las 07:00 horas en la calle 28 de agosto, entre Alameda y Madero; así como en Madero, del tramo de 28 de agosto a calle Juárez.

A las 18:00 horas arrancará la peregrinación, que concluirá alrededor de las 00:00 horas (la medianoche), aproximadamente.

Rodríguez Benavides informó que los puntos de cierre principales son:

La Av. Aguascalientes entre Barberena Vega y Alameda (cierre parcial). Alameda entre Av. Aguascalientes y Héroe de Nacozari. Av. Tecnológico entre López Mateos y Alameda. Héroe de Nacozari entre Paseo de la Cruz y Madero en ambos sentidos. Héroe de Nacozari entre Convención y Madero. Victoria entre Rivero y Gutiérrez y López Mateos. 5 de mayo y Jardín de Zaragoza. José María Arteaga y Zaragoza.

Como vías alternas se sugiere desplazarse por Manuel Gómez Morín y Mariano Escobedo en ambos sentidos, 5 de mayo al norte, avenida Tecnológico al sur, Convención o Av. Aguascalientes en ambos sentidos.

El día 15 de agosto, el despeje dará inicio alrededor de las 07:00 horas en Héroe de Nacozari, de Alameda a Madero, de sur a norte; sobre Madero, de Héroe de Nacozari a la calle Juárez; así como en Josefa Ortiz de Domínguez, de la calle Águila a Berlín.

La Romería dará inicio a las 20:00 horas en Adolfo López Mateos y se estima que concluya a las 23:00 horas.

Los puntos de cierre principales son:

Adolfo López Mateos entre Convención oriente y poniente. Héroe de Nacozari. Madero-Moctezuma entre 28 de agosto y Galeana. Alameda entre Convención y Héroe de Nacozari. 5 de mayo y Jardín de Zaragoza. José María Arteaga y Zaragoza.

Como rutas alternas de norte a sur, la Dirección de Tránsito sugiere circular por Manuel Gómez Morín, Av. Tecnológico, calle 28 de mayo y Eduardo J. Correa; como vías alternas de oriente a poniente los automovilistas pueden desplazarse por Paseo de la Cruz, Álvaro Obregón, Par Vial, Enriqueta Estrada, Convención y Av. Aguascalientes, en ambos sentidos.