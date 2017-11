AVISO: Cierre de calles en zona centro por desfile del 20 de noviembre en Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El director de Tránsito Municipal de Aguascalientes, José de Jesús Rodríguez Benavides, aseguró que ya se encuentra listo el operativo de seguridad para el desfile del aniversario de la Revolución Mexicana, a efectuarse este lunes 20.

Al respecto, confirmó que se tendrán cierre de arterias en el primer cuadro de la ciudad; pero que el operativo será limitado y abarcará únicamente el lapso correspondiente al desarrollo del recorrido.

“Vamos a estar haciendo cierres no generales, hasta que no inicie el desfile serían los cierres ya al 100 por ciento y vamos a estar en los cruceros por goteo para no afectar a los conductores”, comentó.

Rodríguez Benavides abundó que el desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana preservará la tradición en la ciudad de hacer un recorrido en la calle Madero para llegar a la Plaza de la Patria, frente a Palacio de Gobierno.

– ¿Durará dos horas?

– Aproximadamente tenemos ese tiempo de dos a dos horas y media, pero nosotros no quitamos nuestro operativo hasta que no se retire el último de los participantes y darle seguridad a las barredoras que vienen en la parte posterior.

El titular de Tránsito adelantó que se espera el recorrido de dos mil 500 personas durante el desfile conmemorativo.