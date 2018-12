“Avergüenza situación de Morena”: Alférez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Fernando Alférez Barbosa, quien desde hace dos años pelea en tribunales su restitución como secretario de Organización de Morena Aguascalientes, fue nuevamente aplazado en su petición para ser reintegrado al instituto político.

“De nueva cuenta se me ha prolongado este juicio y donde se me ha entregado el formato de afiliación. No es posible que Morena no tenga a disposición el padrón de afiliados, que debería de ser público y que no se me ha entregado”, señaló.

Entrevistado a las afueras de la sede de Morena Aguascalientes, que esta mañana fue custodiada por personal ajeno al partido político, Alférez Barbosa pudo ingresar, debido a una orden del Tribunal Local Electoral, pero no fue recibido por ningún dirigente local.

“Yo debería decir que Raúl Reyes Agüero (propuesto como dirigente) es militante de Morena y mientras no se publique en el periódico oficial las reformas de Morena en donde se dice que se va a nombrar un delegado, hay derecho de darles a conocer el estado de las personas que estén o quieran afiliarse. Voy a seguir impugnando”, reiteró.

En torno a la situación que se vivió hoy en el edificio de Morena, resumió: “Me avergüenzo que el partido esté custodiado por personas ajenas a la institución”.

Fernando Alférez fue militante del PRI en su juventud, luego pasó al PRD en los donde alcanzó a ser diputado local a finales del siglo pasado. Salió para impulsar el proyecto local de Morena, hasta que terminó en enfrentamiento con el dirigente saliente Aldo Ruiz.