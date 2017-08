Avergüenza a Lupita D’Alessio lo que mostrará bioserie “Hoy voy a cambiar”

Notimex

CDMX.- La cantante mexicana Lupita D’Alessio admitió que no le enorgullece lo que el público verá a través de la bioserie “Hoy voy a cambiar”, inspirada en su vida personal y obra artística, pero confía en que a muchas mujeres le servirá para no cometer su mismo error.

Consideró que muchas mujeres podrían estar atravesando por situaciones similares a las que ella vivió y si, de algún modo, ella y su familia pueden contribuir en ayudarlas, a través de su historia, se da por bien servida.

“Hay un detonador, no nada más se ve lo oscuro, lo intenso y lo fuerte; los excesos o las peleas muy fuertes entre maridos, hijos, parejas y mi mamá. Desde luego, fui un mal ejemplo como madre y no me enorgullece lo que van a ver, pero es necesario para que muchas mujeres no cometan el mismo error que cometí”, expresó.

En transmisión directa desde su residencia en Cancún, Quintana Roo, la intérprete de 63 años aclaró también que luego de tener a cinco esposos no es que le gustara casarse, sino que llenaba muchos vacíos pensando que era el amor verdadero.

“Gracias a Dios y a Jesús que realmente pudo transformarme. Estoy en ese proceso del perdón y perdonar. Tuve la fortuna de que Dios me rescató de ahí, ya verán de dónde. A mis hijos los pude ver sin las vendas en los ojos, creyendo que todo lo que hacía estaba bien hecho y no era así.

“Yo los veía llorando y diciendo: ‘mamita, te perdonamos’. Nunca hubo rencor ni resentimiento. Son tres hijos muy valientes y trabajadores. Me siento muy orgullosa de ellos y los amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Sin embargo, no es fácil, desde esta perspectiva, ver de nuevo esa vida, ese pasado”, añadió.

La originaria Tijuana, Baja California, dijo que relató su historia durante cuatro horas a diario en casi 10 días al interior de un foro. Asimismo, indicó que no le fue complicado revelar cada situación por la que pasó, pues cree que puede ser útil para alguien más.

“Somos una familia disfuncional. Una que vivió tormentas muy fuertes en su vida, pero al final Cristo nos levantó. No somos perfectos, somos como cualquier otra familia, pero gracias a Dios, sanos y salvos. No me quedé con nada, se contó lo más relevante y lo más fuerte”.

A lo largo de su vida, mencionó Lupita D’Alessio, “fui una mujer muy sobajada, me robaron, me ultrajaron, me pisotearon y me usaron. Pensaba que debería ser así por el ejemplo que tuve de mi mamá, pero me levanté para darme cuenta de que yo sola podía salir adelante”.

En la actualidad, asegura que su corazón está sano y no obstante el daño que le hicieron, agradece a las parejas sentimentales que tuvo, sobre todo a los padres de sus hijos, porque la hicieron más fuerte, más mujer y más inteligente.

“Estoy segura que vamos a tocar corazones. Hay un detonador que es esa luz de esperanza y sí se puede cambiar. Gracias por permitirme demostrar que ‘Hoy voy a cambiar’”, destacó emocionada la intérprete de éxitos como “Mudanzas” y “Mentiras”.

Durante la presentación de la serie ante la prensa, el productor Rubén Galindo destacó que Lupita D’Alessio relató su historia con valentía y honestidad, de frente, sin tapujos ni pelos en la lengua.

“Lupita pasó momentos incómodos, pero se mantuvo de pie hasta el final. Recorrimos su vida desde que tenía nueve años hasta la época actual. Gracias, Lupita, por habernos confiado tu vida. Ojalá que cuando veas la historia hayamos hecho honor a tu sufrimiento, tu éxito, al aprendizaje y al amor que generaste en tu vida”.

“Hoy voy a cambiar”, bajo la dirección de Fernando Noriega y Carlos Noriega, está narrada en dos líneas paralelas. Inicia en 2006 cuando la crisis de Lupita D’Alessio llegó a su máximo apogeo.

La primera etapa abarca de 1963 a 1979 (Su niñez, el nacimiento de una estrella y triunfo en el Festival OTI), 1980-1989 (La de Oro: opulencia y el éxito), 1990-2000 (La decadencia: los excesos), 2001-2006 (Tocar fondo: en busca de la muerte), 2006 (La resurrección y reconstrucción).

Los cinco ciclos dibujan la figura de una niña que creció bajo el yugo de su padre, quien le impuso convertirse en una cantante exitosa cuando el sueño más grande de Guadalupe Contreras era ser una bailarina y o nadadora profesional.

Más tarde, el público será testigo del fallecimiento de su primogénito y los nacimientos de sus segundo, tercero y cuarto hijos. Sus cinco matrimonios fallidos, sus relaciones destructivas, el eco de sus canciones, el éxito que alcanzó, así como la vida llena de excesos y lujos que llevó.

“Ella estuvo a punto de perder la vida en más de una ocasión y desde ese caos y vacío que sentía en su corazón, recuerda su infancia. Creemos que narrar la serie de esta manera, le da un ritmo vertiginoso”, indicó Rubén Galindo.

La bioserie se grabó durante 12 semanas consecutivas con el apoyo de dos unidades de trabajo y el esfuerzo de 250 personas a diario en un total de 150 locaciones de la Ciudad de México, informó Santiago Galindo, otro de los productores.

Por lo menos unos 300 actores, entre estelares, secundarios y extras, participaron durante todo el desarrollo de la trama. Destacan Gabriela Roel y Mariana Torres (Lupita D’Alessio etapa adulta y joven), Ferdinando Valencia (primer esposo), Mauricio Castillo (Raúl Velasco), Alejandro Tomassi (Ernesto Alonso) y Marco Uriel (suegro de Ernesto D’Alessio).

Además, Eugenio Montessoro (padre de Lupita), Isabella Camil (madre de Lupita), Ari Telch (su cuarto esposo, el saxofonista), Anna Cioccetti (Mánager de Lupita), Joshua Gutiérrez (Jorge D’Alessio), Axel Alcántara (Ernesto D’Aalessio), Francisco Luna (César D’Alessio), Gerardo Trejoluna (Toño Bellón), Victoria Viera y Giovanna Fuentes (Lupita D’Alessio infantil y adolescente), por citar algunos.

La bioserie “Hoy voy a cambiar”, que consta de 21 capítulos, se estrenará el 20 de agosto próximo por el canal Las Estrellas de Televisa, bajo la producción de Santiago y Rubén Galindo. El tema inédito que la presenta se llama “Yo sigo aquí” y lo canta Lupita D’Alessio.