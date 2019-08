Avanzan investigaciones por contratos millonarios a Juan Collado en sexenio de CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Contraloría General del estado avanza en las investigaciones por el pago de 7 millones de pasos que se habrían otorgado a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en el sexenio de Carlos Lozano de la Torre al despacho de abogado Juan Collado, por “supuestos” servicios que hasta la fecha no están justificados.

El Contralor David Quezada Mora, abundó en que a este caso se le suma el de otro despacho de abogados que también fueron contratados por el IEA, en ese entonces dirigido por Francisco Chávez Rangel, al cual también se le habrían otorgado otros 7 millones de pesos, misma situación en que no se tiene justificación alguna, esto para dar un total de 14 millones de pesos entre ambas firmas las erogadas.

Afirmó que en algún momento se va a tener que solicitar que se presenten los ex funcionarios para que aclaren los servicios que se dieron y el porqué se contrataron, así como hizo mención a que la denuncia penal en el caso de Juan Collado está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, mientras a la par se trabaja en la administrativa.

Hasta el momento suman 15 denuncias las que se han presentado en contra de la administración pasada, en su mayoría del Instituto del Agua (Inagua) por desvíos de recursos.

-¿Cuántas carpetas tienen de Inagua y si entre ellas se involucra a Rafael Calderón, actual delegado de Conagua?

-Tenemos 80 expedientes del Instituto del Agua en la pasada administración por malos manejos, donde en al menos 7 expedientes se implica a esta personas, por lo que se le podría llamar a responder personalmente.

En este caso en especifico se está haciendo el deslinde de responsabilidades para determinar si se pudiera proceder con alguna inhabilitación o se pueda caer en otra situación que se le impute por sus actos, concluyó.