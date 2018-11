Avala ISSEA consumo terapéutico de la marihuana

Redacción

Aguascalientes,Ags.-El director del Instituto de Salud del Estado Sergio Velázquez García, avaló que se pueda dar el consumo de marihuana, siempre y cuando se aplicará terapéuticamente y solo en aquellos casos donde hubiera el requerimiento por padecimiento.

De hecho, explicó que el componente principal de la marihuana que es el tetrahidrocannabinol es la parte que se utiliza de forma terapéutica, donde científicamente esta comprobado de los efectos favorables en problemas neurológicos, particularmente en crisis convulsivas e incluso en ansiedad.

-¿Pero realmente no es la panacea que se ha dicho, no?

-Desde luego que no, realmente tiene sus indicaciones muy precisas, eso está perfectamente documentado y seguiremos dando seguimiento al comportamiento que se vaya teniendo de aquellos casos que vayan a solicitar la autorización para el empleo de los medicamentos con la sustancia.

Por último el galeno explicó que hasta el momento no se tiene documentado de personas en Aguascalientes que empleen la marihuana para tema medicinal, aunque dejó en claro que serán respetuosos como sector salud del tema de la legalización o no de la misma con fines lúdicos.