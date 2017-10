Automóvil arrolla a mujer ciclista en Av. Gómez Morín

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se registra hecho de tránsito terrestre sobre la Av. Gómez Morín #106 en los carriles de circulación de sur a norte.

Datos:

Vehículo 1) Sedán Nissan March placas de circulación AFC5323 conductor C. CESAR SANCHEZ MORALES DE 33 AÑOS transita por la Av. Gómez Morín de sur a norte por el carril central, en determinado momento a la altura del No. 106 de dicha arteria, impacta su frontal contra la parte posterior del vehículo 2) tipo bicicleta marca turbo número de cuadro UV0505 conducida por la C.MARIA DEL ROSARIO LANASTIDA DE 61 AÑOS cuya trayectoria se ignora al cierre del presente, resultando lesionada la conductora de la bicicleta quien fue trasladada a la Clínica No. 8 del IMSS en Código Amarillo.

El conductor del vehículo 1 manifiesta que a la hora del accidente la bicicleta circula transversal a la vía de oriente a poniente.

No hay versión de la conductora de la bicicleta.