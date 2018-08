Aunque a algunos no les guste, rescataré la CFE: Bartlett

La Jornada

Ciudad de México.- Objeto de ataques y descalificaciones desde que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció su nombramiento como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el senador Manuel Bartlett Díaz afirmó que la embestida en su contra proviene de quienes tratan de golpear con ello al tabasqueño, pero también del grupo que se ha beneficiado de la política neoliberal impuesta en décadas recientes y no quiere perder sus privilegios.

En entrevista con La Jornada, reveló que incluso los consejeros independientes de la CFE elaboraron un escrito en el que sostienen que no reúne el perfil para dirigir esa empresa. A ellos, así como a otros actores políticos que aseguran que Bartlett carece de capacidad para el cargo, les recordó que desde 2000 ha participado intensamente en el debate nacional sobre la industria energética del país, conoce a fondo el problema y sabe cómo resolverlo.

Recalcó que aunque a algunos no les guste , seguirá la instrucción de Andrés Manuel López Obrador de rescatar a la empresa del desastre al que la han llevado gobiernos del PRI y del PAN.

La CFE dejará de ser negocio para algunos y se le devolverá su función social. Para ello, explicó, se apoyará en sus 50 años de experiencia en el sector público, durante los cuales ejerció los cargos con honradez y capacidad .

Adelantó que revisará los excesos que ha habido en la CFE, entre ellos que los salarios de los directivos de la empresa se fijen con base en los de compañías trasnacionales, como General Electric. “Eso no puede ser –dijo– en una empresa del Estado que perdió 40 mil millones de pesos en seis meses y tiene una deuda galopante”.

La entrevista se desarrolló en sus oficinas del Senado de la República, las cuales deberá desocupar antes de finales de agosto, cuando concluye la 63 Legislatura.

–¿Por qué ese alud de críticas en contra de que usted sea director de la CFE en el gobierno de López Obrador?

–Es una embestida de la derecha. Algunos sostienen que no tengo capacidad y otros insisten en las misma acusaciones de hace 30 años. Repiten ese viejo eslogan de la caída del sistema en la elección de 1988, que me he cansado de desmentir durante tres décadas.

Sólo hay que recordar que en los pasados debates entre candidatos presidenciales, el panista Ricardo Anaya, ahora en fuga, quien tuvo de asesor a Diego Fernández de Cevallos, utilizó la misma acusación buscando al chivo expiatorio.

–Una voz, de una persona cercana a López Obrador, como Tatiana Clouthier, hija de quien contendió por la Presidencia de la República en 1988 con las siglas del PAN, declaró que usted no era la mejor opción para la CFE.

–Tatiana Clouthier es una compañera muy valiosa que aportó mucho a la campaña de López Obrador. Respeto su punto de vista, al igual que ella, seguramente, y otros consideran que había profesionales con más aptitudes que yo. Es respetable (su opinión) y muy distinto a los ataques y difamaciones que he recibido en días recientes, que sólo buscan atacar al virtual presidente electo, como lo hicieron durante toda la campaña, para proteger sus intereses económicos.

“Si se analizan los escritos virulentos de Enrique Krauze y de otros columnistas, que más bien son calumnistas, insisten en que tengo un negro pasado y cadáveres en el clóset. ¡Que me digan cuáles, que me mencionen uno solo! Es una andanada de críticas sin sustento, de insultos propiciados por ese grupo que no está de acuerdo con mi ideología nacionalista, que he defendido toda mi vida.