Aún sin fecha para dictaminar eliminación de fuero en Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se descarta que la propuesta de eliminación de fuero en cargos públicos sea revisada en la sesión de éste martes en la Junta de Coordinación Política, adelantó el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán.

“Mañana yo voy a estar presente en la sesión. Si se toca el tema qué bueno, ojalá que de una vez se tratara. A lo mejor lo comentamos en asuntos generales”, expuso en entrevista.

No obstante, el también presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Poder Legislativo reconoció que el dictamen tendría que analizarse primero en su instancia.

“Primero tiene que ser en la comisión, definitivamente”, comentó.

– ¿Se podría revisar en la sesión del jueves?

– Yo creo que no, creo que sería hasta el próximo. Pero todo depende de la sesión de la comisión.

Al respecto, Saucedo Gaytán adelantó que Gobernación y Puntos Constitucionales sesionará este miércoles 9, para definir el tema de la iniciativa oficial.

El pasado jueves, el gobernador Martín Orozco Sandoval envió una propuesta al Congreso para eliminar el fuero a funcionarios públicos, incluyendo alcaldes y alcaldesas locales. Éste último punto ha generado división de opiniones en en Legislativo.

Por cierto que el representante perredista aceptó que la controversia por la propuesta del Ejecutivo ha sido complicada al interior del Congreso.

“La verdad es que ya no quiero hacer declaraciones pues luego se cambian algunas cosas. Pero yo sigo en la postura de que por mí, debería eliminarse para todos los cargos; incluyendo a nosotros”, declaró Saucedo.