Aún no está descartado que Caravana de Migrantes pase por Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aún no está descartado por completo que alguna Caravana de Migrantes pase por Aguascalientes, sin embargo independientemente a si pasan por aquí o no se tiene contemplado apoyarlos, señaló el titular de Casa Migrante, Xicoténcatl Cardona Campos.

El activista dijo que pedirán el apoyo a gobierno del estado para que les facilite un autobús a fin de que al menos una 10 personas de Aguascalientes se trasladen hacia algunos de los estados donde están estas caravanas y ver la situación real que está aconteciendo con ellos, así como para hacerles llegar los apoyos que se acopien en Aguascalientes de aquí a la semana entrante.

“Pasen o no por aquí, lo que queremos es ayudar y en ese sentido hacemos un llamado a la población hidrocálida para que apoyen con agua embotellada, medicinas, toallas sanitarias, alimento enlatado, en fin cosas que puedan necesitar a fin de que les lleguen, y ojalá les puedan poner algún mensajero de aliento”.

Por su parte el diputado local Cuauhtémoc Cardona Campos, indicó que tuvieron conocimiento que la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes iba a apoyar con víveres, aunque se retractaron, desconociendo que harán con lo que ya habían recolectado, pues a Casa Migrante no lo llevaron.

Detallaron que en estos momentos hay mucha confusión en la información de lo que realmente está pasando con los migrantes donde lamentó que existan voces que lazan comentarios llenos de xenofobia hacia estas caravanas, por lo que pidió a la ciudadanía flexibilizar su postura y entender que más que una caravana se trata de un éxodo de personas que huyen de sus países por la falta de trabajo y la violencia que padecen.

Abundaron en el sentido de que si pasan por Aguascalientes serán apoyados donde recordó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación a las policías de los 11 ayuntamientos para que no se de una persecución en contra de estas personas.

Así mismo lamentó que como en otras ocaciones nunca faltan los vivales que en ocaciones se hacen pasar por migrantes para pedir apoyo, aunque mencionó que para el caso del acopio de víveres solo se tienen dos lugares autorizados que son la Casa Migrante y El Centro Cultural Aquelarre en la calle de Morelos.