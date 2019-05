Aún con nuevos camiones urbanos no se justifica una alza: Ruíz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La entrada en operaciones de nuevas unidades de camiones urbanos en la ciudad de ninguna manera justificaría en estos momentos una alza generalizada, señaló el ex Presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Cooarmex) e intrigante de la agrupación Transporte Digno, Francisco Ruíz.

Exigió que se respete la promesa del gobernador Martin Orozco de que hasta que mejoren el servicio en general se vea lo de la posibilidad de un aumento.

“Ahora que se están cambiando unidades, seguramente van a quererlo tomar como una justificación para subir la tarifa, pero si no hay mejoras en todo lo que que conlleva prestar el servicio, seguiremos igual afectando a los usuarios y esto no cambiará”.

Consideró que existen mejorías que no se han tocado y que no implican costos monetarios para su aplicación, como el hecho de que las unidades estén limpias, que el chofer tenga un trato amable, este bien vestido, que no jueguen carreras entre unidades entre otras que son complemento integral para un mejor sistema de transporte.

Reconoció a la autoridad estatal para meter en cintura al pulpo camionero, sin embargo por otra parte exigió que se aclare la adquisición de las nuevas unidades para darle transparencia al tema y seguir adelante con el plan de movilidad.