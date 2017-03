Aumentaron detenciones en febrero: Benítez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De enero a febrero aumentaron las detenciones en el municipio capital, informó el secretario de Seguridad Pública del municipio, José Héctor Benítez López.

En este sentido, indicó que en enero último fueron puestas a disposición de la autoridad 3,387 personas debido a faltas administrativas; en tanto que al cierre del pasado lunes 27, esta cifra se elevó a 4,454 personas.

“Seguimos haciendo detenciones. En el caso de personas que cometieron conductas posiblemente delictivas durante enero se presentaron 172 ante el ministerio público, mientras que al corte de febrero llevábamos 203 personas”, estableció el secretario de Seguridad.

Benítez López consideró que más allá de los operativos efectuados por parte del área correspondiente a la seguridad pública del Municipio, la prevención debe generarse desde los hogares.

“Nosotros seguimos operando pero no es con la idea que a mayor detención se tiene más control de la inseguridad. Eso es un error, tenemos que generar mejores ciudadanos para que tengamos menos delincuencia”, apuntó.

Acerca del caso de un cuentahabiente que fue asaltado y despojado de más de 100 mil pesos al salir de un banco al norte de la ciudad, el secretario de Seguridad Pública insistió en el tema de la colaboración con la ciudadanía.

“Nosotros tenemos que dar la seguridad publica de manera imparcial. Por ese principio tenemos que ver escuelas, bancos, comercios, personas y darle a todo. No podemos poner los huevos en una sola canasta, necesitamos repartir. ¿Qué se está haciendo? Hacemos medidas de prevención. Nosotros estamos dando capacitación para no ser vulnerable y necesitamos que la ciudadanía no siga pensando que este quehacer es sólo de la policía”, manifestó.