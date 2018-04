Aumentan casos de adolescentes maltratadas y adictas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A la alza las cifras de mujeres jóvenes víctimas de maltrato por parte de sus parejas, además de ser consumidoras de sustancias enervantes, informó la presidenta de la asociación civil Mujer Contemporánea, Roxana de Escobar, quien reveló que de hasta 60 familias que atendieron en 2017 hasta 12 fueron menores de edad con problemas de violencia y un 40% de estas presentaban problemas de drogadicción.

“Yo he tenido chicas de 15 años, que me llegan ya con un bebé o embarazadas, por lo que su relación de pareja empezó a los 12 y 13 años, por lo que se ve una descomposición social”, dijo.

La activista, destacó que las jóvenes abandonan sus hogares al ser víctimas también de violencia y se van con su hombre no importándoles a donde las lleven a vivir ni los tratos que sufren, padeciendo aquella frase de “pégame, pero no me dejes”.