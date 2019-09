Auditoría Superior de la Federación reclama a Aguascalientes 1,380 mdp

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones por 1,380 millones de pesos en Aguascalientes, mismos que vienen desde la administración pasada del priista Carlos Lozano de la Torre, algunas desde el año 2012, reveló el Contralor, David Quezada Mora.

Hizo hincapié en que es un monto fuerte, por lo que están enfocados en tratar de solventarlos para que no sea afectado el estado en una devolución de recursos.

-¿Se los están cobrando?

-Así es, los están cobrando prácticamente.

-¿Y esto es porque no se concluyeron proyectos de obra pública?

-O se identificó por parte de la Auditoría Superior de la Federación que no queda claro la documentación justificativa de esos gastos.

-¿Hay alguna fecha límite para cubrir las observaciones o devolver el recurso?

-Fecha límite (…), nos acaban de solicitar que nombremos una persona de enlace para comenzar a solventar las observaciones, ahorita los montos que traemos por solventar serían alrededor de 400 millones ante la Función Pública y 400 millones ante Auditoría Superior que estamos trabajando en integrar los expedientes, levantar las actas circunstanciadas y justificar que las obras si se realizaron y no hubo desvíos para que no se afecte financieramente al estado.