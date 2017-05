Atleta mexicana gana una medalla cinco años después de los Juegos Olímpicos de Londres

“Tengo un sabor agridulce. Abrí bajo en el arranque, fui muy conservadora. Estoy contenta por estar en los Juegos Olímpicos, pero no del resultado”, comentó la mexicana Luz Mercedes Acosta luego de que terminara en sexto lugar en su competencia de levantamiento de pesas en Londres 2012. Cinco años después, se ha enterado de que ha ganado el bronce tras la descalificación de de sus rivales.

Acosta, nacida en Sonora, al norte de México, se enteró de su primer y única presea tras un mensaje de texto que le envió una de sus amigas. Luz Mercedes lavaba los platos, vio el mensaje y lo dejó en suspenso. “¿Es neta?”, preguntó la deportista al ver una captura de pantalla de la página web de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés). Allí vio que su nombre estaba colocado en el tercer sitio. De inmediato publicaron la imagen en sus redes.

“El sueño de todo atleta es una medalla olímpica, sin podio o lo que sea no deja de ser una medalla. Hasta el momento no he recibido ninguna notificación del Comité Olímpico Mexicano”, comenta Luz Mercedes a EL PAÍS. Sin embargo, el sitio web de los Juegos Olímpicos de 2012 ya le acreditan como el tercer lugar en la división de 63 kilogramos. De acuerdo con el diario Reforma, el titular de la institución mexicana, Carlos Padilla, le ha mandado a felicitar.

En mayo del año pasado, la máxima institución de la halterofilia inició una investigación para revisar las pruebas de uso de sustancias prohibidas a las que recurrieron la kazaja Maiya Maneza, la rusa Svetlana Tsarukaeva y Syel Simsek, representante de Turquía. El bronce es de la mexicana, “siendo optimistas sí es mía. El deporte nos enseña a ser precavidos y cautelosos en todo momento”, comenta y añade una de las posibilidades para que le negaran la presa “puede pasar que los atletas no la devuelvan, no se había dado un caso así. Nadie sabe el protocolo. Yo estoy a la expectativa”.

“En este momento solo pienso en que se oficialice y tenga la medalla en mis manos. Lo demás sobra. Hay gente que me pregunta sobre si voy a pedir becas, retroactivos… Una vez en mis manos ya podré pensar. De momento no siento nada, luego sentiré ñáñaras (nerviosismo)“, menciona Luz Mercedes vía telefónica desde Houston, Texas.

La delegación mexicana suma ocho preseas en Londres 2012, una de sus mejores cuotas en una cita olímpica: el oro ganado por el equipo de fútbol, dos platas en los saltos doble (Iván García y Germán Sánchez; Paola Espinosa y Alejandra Orozco) y una más en tiro con arco (Aída Román). Los bronces cayeron gracias a Mariana Avitia (tiro con arco), Laura Sánchez (clavados), María del Rosario Espinoza (taekwondo) y ahora Luz Mercedes Acosta.