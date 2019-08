Ataques contra mexicanos podrían repetirse debido a xenofobia de Trump: Cardona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La presidencia de Donald Trump vino a reactivar los ataques contra mexicanos, lamentó Cuauhtémoc Cardona Campos, diputado local por Morena, en relación con los hechos sucedidos en El Paso, Texas.

“Esto es el resultado de la xenofobia del presidente Trump contra todos nuestros connacionales”, comentó en entrevista.

El presidente de la comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado recordó que desde su campaña por el Partido Republicano, Trump le apostó a los ataques contra migrantes, en particular hacia los mexicanos.

“Ese racismo, esa supremacía blanca vino a resucitar con el presidente Trump, pues ya no se habían dado esos ataques”, dijo.

Más aún, Cardona Campos advirtió que lo ocurrido en El Paso pudiera no ser el único ataque en contra de los connacionales.

“Ojalá me equivoque, pero pienso que no va a ser el único caso”, expresó el legislador.

El sábado último, en la ciudad fronteriza, un supremacista blanco atacó con arma de fuego un centro comercial, matando a varias personas. Entre estas ocho mexicanos que habían fallecido, al cierre.