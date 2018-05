Atala Sarmiento le baja la “chamba” a Galilea Montijo: Conducirá La Voz

Canal 44

México.- Al parecer alguien ya tiene trabajo nuevo. Luego de las especulaciones tras la salida de Atala Sarmiento de TvAzteca y del paso de la conductora por diferentes programas de Televisa, finalmente hay una propuesta bajo la mesa y será muy dificil que la conductora diga que no.

Se trata de la nueva temporada de “La Voz México” y ella podría ser la nueva conductora. Pero. ¿de dónde salió el rumor? Pues de la boca nada más y nada menos que de Miguel Ángel Fox, quien es el encargado y productor del reality de Televisa.

El productor habló con “Fórmula Espectacular” sobre el posible ingreso de la expresentadora de TV Azteca: “Va a haber un gran cambio en esta Voz. Tanto de mecánicas, como muchas cosas, pero todavía no lo puedo decir. No es un sí, pero tampoco es un no. Pero sí me la propusieron, no he hablado con ella todavía”, declaró Fox.

Miguel además dijo que por los momentos no puede dar muchos detalles, pero todo indica que Atala sí formará parte del proyecto que en esta ocasión no solo será para niños, sino también para adultos.

Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿y Galilea Montijo?, pues ella ha sido la presentadora de este reality, ¿será suplantada por la expresentadora de TV Azteca? Hasta el momento la moneda está en el aire.

Fox también aseguró que en esta edición le gustaría que los coaches que participen estén activos en la radio y que ha tenido pláticas con Carlos Rivera, Juanes, Ana Torroja y Marco Antonio Solís, pero que no puede adelantar mucho porque apenas está en al organización del proyecto.

Hace unos meses la salida de la conductora especializada en espectáculos fue eminente, la controversia creció luego de que Pati Chapoy, la titular del programa, anunciara el despido de Atala tras 14 años trabajando con ella, por supuestos rumores de que la habían visto en los pasillos de Televisa.

Días después Sarmiento reveló su verdad y aclaró que su salida se debió por la falta de acuerdo al momento de intentar renovar su contrato, pues no estuvo conforme con la paga.