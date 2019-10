Asteroide pasará cerca de la Tierra, pero no ocasionará daños

Redacción

Ciudad de México.- El asteroide 2007 FT3 pasará sobre su punto más cercano con el planeta tierra en este jueves. Sin embargo, la NASA ha informado que dicho fenómeno no representará un riesgo para los humanos, ya que las probabilidades de que el asteroide choque contra nosotros son muy pocas.

El programa Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Center for Near Earth Object Estudies, o CNEOS, por sus siglas en inglés) introdujo a este asteroide en su lista de riesgos y estima que para el año 2116 aumentarán las posibilidades de que el asteroide sí impacte a nuestro planeta.

El asteroide 2007 FT3 cuenta con un diámetro de 340 metros, lo que equivale al doble de la Torre Latinoamericana (1282 metros) y tiene una velocidad de 17.06 kilómetros por segundo. Por ahora, a probabilidad de la NASA para que el asteroide choque contra la Tierra es de una en 11 millones.

