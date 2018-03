Así timó Raniere a tres mil guanajuatenses

Periódico AM

Guanajuato.- Alrededor de 3 mil 500 guanajuatenses fueron embaucados por el grupo Nxivm, de Keith Raniere, detenido en Puerto Vallarta por los delitos de trata de blancas y asociación delictuosa para trabajos forzados.

Desde León y Guadalajara, Nxivm opera en la región desde 2002 bajo el nombre de Executive Success Programs (ESP por sus siglas en inglés).

“Reclutan empresarios de cualquier industria con posibilidades económicas porque el curso básico cuesta entre 3 mil y 8 mil dólares, entonces buscan quienes puedan pagar un curso para ellos, para sus familias y para sus empleados”, contó a am un ex miembro del grupo en Guanajuato.

Hay eventos llamados intros en salones, hoteles, los miembros vamos invitando a otros y ahí hablamos de las ventajas y de cómo te cambia la vida al entrar a ESP, se hacían en ciudades como León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Morelia, Guanajuato, Guadalajara, en todos lados”.

Sin embargo, cada miembro firmaba un documento en el que se comprometía entre otras cosas a rendir tributo a sus superiores y a guardar en secreto todas las enseñanzas relacionadas con Keith Raniere y su manifiesto denominado “Misión en Doce Puntos”.

ESP opera como una organización piramidal, tiene ocho niveles, cada uno con nombre y un color representativo. Estudiantes, blanco; coach, amarillo; procurador, naranja; procurador senior, verde, consejero, azul; consejero senior, morado; prefecta, dorado y Vanguard, blanco.

Keith Rainiere es Vanguard y usaba una banda blanca al igual que los estudiantes porque decía que era “un estudiante de la vida”, pero a diferencia de los estudiantes, la que usaba le llegaba a las rodillas. Autoridades de Estados Unidos formularon cargos contra Rainiere, por obligar a mujeres a sostener relaciones sexuales, de acuerdo con una denuncia hecha pública el lunes 26 de marzo. Las seguidoras del grupo encabezado por Raniere eran obligadas a tener sexo con él debido a que temían que, de no hacerlo, se divulgaría públicamente material comprometedor; sólo llegaban las mujeres que estaban en los niveles altos de la pirámide. El ex miembro que habló con am, aseguró que al menos una mujer de la región participó y fue marcada, pero hace meses abandonó el grupo.

Niveles en Guanajuato

De los ocho niveles que hay en ESP, en Guanajuato los miembros con más alto rango llegan al tercero o “Procurador”, mientras que en México el nivel más alto que hay es el de “Procurador Senior”, nivel que ostenta Emiliano Salinas.

“Los líderes en León y Guadalajara son naranjas o “Procuradores”, en Monterrey y México sí hay varios verdes o “Procuradores Senior”, los demás niveles ya sólo los tienen gringos”, dijo la fuente.

También cuentan con representantes de ventas que ganaban por reclutar más adeptos comisiones que van del 10 al 20 por ciento, en razón del nivel que tenían en la organización. Para ser representante de ventas primero había que ingresar a seis personas o 12 mil dólares.

“Todo opera como pirámide, la gente que yo metía luego me hacía ganar dinero por la gente que ellos metían y así sucesivamente, había dinero de por medio, pero en realidad uno terminaba gastando más de lo que ganaba en pro de un crecimiento personal”, contó un ex miembro.