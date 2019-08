Así es como WhatsApp pronto funcionaría sin Internet

UnoCero

Ciudad de México.-WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, podría estar trabajando en una herramienta para que los usuarios utilicen la plataforma de comunicación sin conexión a Internet.

De acuerdo con WABetaInfo, portal que goza de credibilidad cuando se habla de nuevas funciones en WhatsApp, la actualización consiste en un sistema multi-plataformas que los miembros podrían aprovechar para utilizar la aplicación incluso si el smartphone está apagado.

«Ya no es un rumor; está confirmado. Serás capaz de usar tu cuenta de WhatsApp en muchos dispositivos. Esto incluye WhatsApp para Windows, así que puedes usar la app en tu computadora si tu celular no tiene datos móviles o conexión«, señala el sitio especializado.

WhatsApp e Instagram se cambiarán el nombre por petición de Facebook

De igual modo, WABetaInfo aseguró que iPhone, Android y iPadOS serán partícipes en esta nueva red de multi-plataforma.

¿Cómo podría funcionar WhatsApp sin conexión a Internet?

Con utilizar WhatsApp sin Internet, WABetaInfo se refiere a que no importará que tu smartphone no tenga datos móviles o WiFi siempre y cuando los otros dispositivos disponibles para esta actualización sí tengan conexión.

Esto quiere decir que el usuario podrá acceder a su cuenta sin importar el dispositivo. Además, la sesión abierta podría mantenerse así independientemente del sistema operativo.

Sin embargo, no se ha especificado en qué momento llegaría esta actualización, por lo que habrá que ser pacientes y mantener las versiones más recientes de Android o iOS.

¿La encriptación correría peligro?

La encriptación, o, cifrado de extremo a extremo, es lo que permite que sólo el emisor y el receptor tengan acceso a los mensajes; es decir, ni la compañía podría ingresar a verlos.

Por ende, los usuarios deben realizar una copia de seguridad al cambiar de dispositivo porque la información no queda respaldada en la nube.

Para que un sistema multi-plataforma funcione, WhatsApp tendría que buscar la forma de implementar algún sistema multi-clave para que todos los dispositivos en los que esté abierta una sesión, queden protegidos. Habrá que ver cuáles son los planes de la compañía.

Pronto podrías usar tu mismo número de WhatsApp en varios dispositivos a la vez

Esto se suma a un listado de nuevas funciones que podrían llegar antes de que finalice el año para WhatsApp; desde el modo oscuro y stickers animados, hasta el desbloqueo con huella dactilar.