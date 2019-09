Así es como puedes alisar tu cabello sin usar plancha

Redacción

Muchas veces tratamos de conseguir un aspecto diferente en nuestra apariencia física, pero realizar tal proceso puede ser complicado o podría tomarnos mucho tiempo que preferiríamos destinar a hacer otra cosa.

En el caso del cabello, muchos optan por alisarlo con una plancha, pero se nota demasiado y si se usa de forma recurrente puede llegar a arruinarlo.

Si quieres conocer diferentes métodos para alisar tu cabellera, éstas son algunas de las opciones:

Cepillar: Si cepillas tu cabello inmediatamente después de bañarte y continúas hasta que quede completamente seco, verás un alisado más marcado en tu cabello. Es recomendable hacer presión en las puntas cada vez que pase el cepillo para forzarlo a no encorvarse y, si se usa alguna crema o acondicionador, será mucho más fácil. Usar una toalla: Las toallas que absorben más que las comunes son perfectas para alisarlo sin mucho problema. Es un proceso similar al anterior, solo que en vez de cepillar, se recomienda hacer presión con la toalla sobre el cabello hasta que no quede ningún residuo de agua. Enrollar el cabello: Una técnica un poco más compleja que sólo funcionará para cortes largos es enrollar el cabello sobre la cabeza después del baño o mientras esté mojado. Es posible que cuando quede libre queden unas cuantas ondulaciones por los giros, pero con crema para el cabello caerá inmediatamente y no lucirá tan quebrado. Usar secadora: Puedes sostener el cabello o ponerlo contra una superficie que no pueda calentarse . Es más conveniente usar la opción de aire frío para evitar que el calor cree ondulaciones o chinos, pues lo mantiene duro y con unos cuantos cuidados tomará forma sedosa. Todo está en los productos. Si te apoyas en el uso de productos como alisadoras, acondicionadores, ceras o shampoos especiales, obtendrás mejores resultados. Es recomendable preguntar con un experto para no usar químicos aleatorios, dañar con keratinas de mala calidad o similares y no arruinarlo por completo.

Con estos tips, tu cabellera no quedará tan dañada si lo que buscas es darle una nueva imagen con un look alisado. Aún así, es importante que te aceptes como eres y no trates de abusar de miles de métodos para transformarte diariamente.

Con información de Cultura Colectiva.