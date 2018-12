Asesinan a Diego García Corona, reportero del Semanario de Morelos, en Ecatepec

Regeneración

Ecatepec, Edo Méx.–El periodista del Semanario de Morelos, Diego García Corona, fue asesinado a balazos en Jardines de Morelos, Ecatepec, por un grupo de hombres armados que lo persiguieron.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, mientras el reportero viajaba a bordo de su automóvil Tiida rojo, en las inmediaciones de las calles Playa de Marquelia y Avenida Jardines, en Jardines de Morelos.

Con García Corona, suman dos periodistas asesinados en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El vocero de la presidencia y también periodista, Jesús Ramírez Cuevas, lamentó la muerte de García Corona e indicó que el gobierno federal trabaja en un plan para frenar la violencia contra los comunicadores.

En tanto, la Asociación de Periodistas Desplazados, indicó en un mensaje en video que no son aceptables las agresiones contra su compañero, que se vive la peor crisis de violencia contra reporteros y que no existe un sólo rincón de México en el que no se cometan delitos.“Los mexicanos estamos en absoluta indefensión”, dice Gildo Garza Herrera, presidente de la asociación.

“No sólo condenamos la muerte del reportero Diego García Corona, asesinado esta madrugada, condenamos la inexistencia de la justicia, en un país que se convence cada vez que en necesitar un renacer”Hasta el momento no se saben los motivos del asesinato. La Fiscalía del Estado de México realizará las investigaciones de este crimen para dar con los responsables y aplicar la ley.

El agente del Ministerio Público ordenó el retiro del automóvil que con el cuerpo dentro fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en el centro de Ecatepec, con la finalidad de realizare la necropsia de ley y dar inicio a las investigaciones correspondientes.