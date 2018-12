Aseguran que ya no hay tortura de imputados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Dejó de haber tortura en la fiscalía y ahora la forma de trabajar es otra, responde el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega a señalamientos del ex Procurador de Justicia en la entidad durante el sexenio de Carlos Lozano, Felipe Muñoz Vásquez

Lo anterior, luego de declaraciones del Muñoz Vázquez en el sentido de que el dejó una procuraduría fortalecida, sin corrupción y en los primeros lugares en materia de resultados, lo cual se ha hechando por la borda en esta administración.

Por su parte, Figueroa Ortega mencionó que los números son fríos y reales y son la única medición para comparar lo que se hizo en otros años y lo que ahora se hace.

Dejó en claro que se debe tomar en cuenta para una medición real la forma de trabajo en el nuevo Sistema de Justicia Penal y el anterior, pues no es lo mismo integrar una averiguación previa que una carpeta de investigación.

“Hay que recordar entre otras cosas que ya no tenemos confesiones de los imputados, que ya no hay tortura y que ahora la forma de trabajar es otra, entonces no es bueno hablar de uno mismo, por lo que les pido que hagan caso a los números de cuántos asuntos se han judicializado en este año en comparativo a los anteriores y ustedes hagan su propio juicio”.

-¿Alguna opinión de que dijo que él era muy bueno y ustedes no tanto?

-Pues lo mando a saludar al licenciado y pues solamente eso.