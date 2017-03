Aseguran que el PAN quiere cooptar la FEUAA

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- AL GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARÍA DE LA JUVENTUD Y JUVENTUDES DE ACCIÓN NACIONAL

POR PRIMERA VEZ EN MUCHOS AÑOS EN LA UNIVERSIDAD SE VIVE UNA ELECCIÓN EN QUE SE PUEDE SACAR A LOS PARTIDOS DE LAS CONTIENDAS ESTUDIANTILES, LA LÍNEA DURA DEL PRI QUE HABÍA ESTADO PRESENTE EN LOS ÚLTIMOS 4 PRESIDENTES HA QUEDADO TOTALMENTE DESTRUIDA GRACIAS A LAS DERROTAS QUE SUFRIERON EN LAS PASADAS ELECCIONES DE JUNIO DEL AÑO PASADO, PERO TAL Y COMO QUISIERON HACERLO EN LAS ELECCIONES PARA RECTOR EL PAN QUIERE ENTROMETERSE PARA, AL MISMO ESTILO PRIISTA, TENER CONTROLADO DESDE GOBIERNO DEL ESTADO A LA UNIVERSIDAD.

LA PLANILLA UNIDOS QUIENES ESTÁN EJERCIENDO RECURSOS ECONOMICOS DE MANERA GROSERA TRAE TODA LA BENDICIÓN DEL GRUPO JUVENIL DE MARTÍN OROZCO ASÍ COMO EL FINANCIAMIENTO DE MAS DE 240 MIL PESOS DIRECTAMENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO MAS DISTINTAS APORTACIONES DE ALGUNOS DIPUTADOS DE LA BANCADA PANISTA (EL MÁS GENEROSOS GUSTAVO BAEZ JR) TODO ESTO DICHO Y ALARDEADO POR LOS MISMOS DIRIGENTES DE LAS PLANILLAS EN REUNIONES CON ALUMNOS

ES POR ELLO QUE COMO ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD QUE SIEMPRE HEMOS PUGNADO POR LA AUTONOMÍA DE LA MISMA, EN EL MOVIMIENTO TODOS UAA EXIGIMOS A MARTÍN OROZCO, LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD Y EL GRUPO DE ACCIÓN JUVENIL QUE SAQUEN LAS MANOS Y EL DINERO DE LA UNIVERSIDAD, NO QUEREMOS SEGUIR CON UNA FEUAA VENDIDA AL GOBIERNO EN TURNO, NO QUEREMOS MAS AGACHONES, NO QUEREMOS A LA PLANILLA UNIDOS NI A SUS INTEGRANTES APLAUDIDORES.

EN ESTE MISMO COMUNICADO ADJUNTAMOS FOTOS QUE MUESTRAN A LOS DIRIGENTES DE LA PLANILLA, INCLUIDO A SU PRESIDENTE MARTÍN PÉREZ EN LA CAMPAÑA DEL ENTONCES CANDIDATO A GOBERNADOR MARTÍN OROZCO, PRUEBAS DE QUE EL EXCANDIDATO A RECTOR GUSTAVO BAEZ MASCORRO ESTÁ PIDIENDO EL VOTO PARA LA PLANILLA UNIDOS A TRAVÉS DE SU RED QUE LO APOYÓ EN SU CANDIDATURA A LA RECTORÍA. ADEMÁS DE ESTO SE CUENTA CON PRUEBAS DE ALGUNOS JÓVENES QUE COBRAN COMO TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO HACIENDO CAMPAÑA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD EN HORARIOS LABORALES.

NO QUEREMOS A GOBIERNO DEL ESTADO DENTRO DE LA UAA, QUEREMOS AUTONOMIA VERDADERA.