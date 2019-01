Aseguran que el Gobierno de Ags no tiene anomalías en cuentas públicas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz aseguró que en la presente administración estatal que encabeza el panista, Martín Orozco tienen la conciencia tranquila y que no existe ninguna irregularidad en materia de desvíos en torno a las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización por alrededor de 26 millones de pesos.

Morán Faz mencionó que se está en la etapa de subsanar todas las observaciones que se hicieron, donde apuntó que no existe ningún desvío de recursos de ningún servidor público.

Aclaró que se hicieron observaciones de la presentación de la documentación en algunas obras o programas, sin que falten recursos, siendo más bien temas de carácter administrativo.

Incluso, hubo una primera entrega de información en tiempo y forma donde se subsanó una gran parte de esas observaciones, acaró.

Según el funcionario se tienen cuentas claras donde la Contraloría está trabajando para apoyar en lo que se tenga que presentar o corregir ante las autoridades para que no quede lugar a dudas del manejo del recurso que ejerce el Gobierno del Estado de Aguascalientes.