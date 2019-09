Aseguran en el SUTEMA que no han tenido bajas de trabajadores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTEMA), que no se han registrado bajas de trabajadores para adherirse a un “supuesto” sindicato de municipio que se estaría conformando.

El dirigente Jesús Torres, acompañado de su mesa directiva, comentó en conferencia de prensa que saben de la intención de conformar este sindicato con el fin de tratar de debilitar al SUTEMA ,donde solo se está creando incertidumbre en los trabajadores.

“No hemos recibido hasta el momento ningún trabajador que se haya dado de baja de acuerdo a los lineamientos mismos que marcan los estatutos de nuestro sindicato”.

-¿Se hablaba de que hasta 500 personas se habían dado de baja?

-Te digo, se manejan y se dicen muchas situaciones en ese sentido, algunos dicen que son 500, otros 200 y 300. Lo que sí les puedo decir es que para darse de baja en el sindicato necesariamente deben de llenar un formato de solicitud que tiene años, y en ese sentido no hemos tenido ninguna baja firmada oficialmente de un trabajador que ya no desee pertenecer al SUTEMA.

-¿Se habla de que Federico Domínguez estaría detrás?

-La verdad es que Federico Domínguez no es trabajador ni del municipio, ni del gobierno del estado, entonces todo lo que el haga en cuestiones sindicales son nulas, ni le corresponden, ni mucho menos tiene facultad para constituir un sindicato municipal o estatal, sentenció.