Asegura Ruvalcaba que MOS no tocará penalmente a CLT

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Nora Ruvalcaba Gámez, una de las principales militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el estado, fue clara al decir que no pasará nada respecto a las irregularidades que el gobierno de Martín Orozco Sandoval denunció mediáticamente. A pesar de que se ha asegurado que las carpetas con la documentación que comprueba cada una de las acusaciones ya están listas, enfatizó que el mandatario “tiene un pacto no escrito con Carlos Lozano de la Torre”.

Además, aseveró que Orozco Sandoval ganó la gubernatura gracias al exedil, el cual le entregó las riendas del estado. “Por eso no pasará nada con las irregularidades. Si no quiere que sigamos señalando estos actos de corrupción, deberá actuar en consecuencia, metiendo a la cárcel a los responsables”, comentó.

Asimismo, calificó como desafortunada la gestión de Orozco Sandoval, “porque ha llegado al gobierno para hacer nada. El Plan de Desarrollo Estatal (PDE) que presentó llegó tarde y es solo un catálogo de buenas intenciones; parece seguir siendo el candidato a la gubernatura”.

Para Ruvalcaba Gámez, el gobernador no se ha dado cuenta de que está gobernando. “Ha sido un hierro muy desafortunado la forma en la que integró a su gabinete. No supo incluir a personas reconocidas que pudieron abonarle buenas cosas a su gobierno. El hecho de que no respondan ahora, es también su responsabilidad por haberlos nombrado”, apuntó.

Con los cambios que se han anunciado, y con otros en la mira en el gabinete, la militante de MORENA, dijo esperar que con esto “no se vuelva a equivocar porque está haciendo que los aguascalentenses no tengan la calidad que se merece, sobre todo en temas de seguridad pública y social, porque han mermado incluso las inversiones; los empresarios ya no tienen confianza en el estado”.

