Asegura Morán que ni la Fiscalía, ni Policía de Aguascalientes fabrican delincuentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ni la Fiscalía del estado, ni la Secretaria de Seguridad Pública Estatal mienten, y menos fabrican delincuentes, aseguró el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz.

Cuestionado sobre el anuncio de ambas instancias el pasado lunes en que se diera a conocer con bombo y platillo el arresto de Carlos Hugo “N” alias “El Tomatón”, supuesto líder de la Familia Michoacana, mismo que fuera liberado al no comprobarle ninguna orden de aprehensión vigente, el funcionario estatal indicó que serán la propia Fiscalía y la Secretaria de Seguridad Pública quienes deban aclarar este asunto.

“Yo quisiera primeramente que quedara debidamente aclarado a quien se refirieron, si la nota que sale hoy se trata de la misma persona; serán la Fiscalía y la propia Secretaria de Seguridad, pero sin duda alguna yo doy un voto de confianza de que no están mintiendo, que no fabrican delincuentes, que no fabrican situaciones, damos todo el respaldo tanto a el fiscal como al Secretario de Seguridad Pública.

-¿No es grave secretario que no se investigue bien antes?

-Ahí asumirán ellos las responsabilidades y ellos mismos darán la cara.

-¿Pero en caso de que así fuera?

-Si hay una falta a un procedimiento se les revisa y perfectamente se aclara.