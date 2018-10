Asegura Martínez que sí hay patrullaje en las colonias de Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que sí hay coordinación entre las unidades de seguridad del estado con el municipio capital, afirmó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Aguascalientes.

“Nosotros por una instrucción de la alcaldesa Teresa Jiménez, quiero señalar que de una manera coordinada y conjunta se han estado haciendo ese tipo de patrullaje en las colonias. Hemos laborado con Policía del Estado en algunos recorridos y se han hecho aprehensiones”, apuntó.

Lo anterior, después que el gobernador panista Martín Orozco había revelado en una entrevista telefónica haber recibido quejas ciudadanas por la falta de patrullaje en colonias de la capital del estado.

Martínez Romo manifestó que se viene desplegando vigilancia y cobertura en las colonias de la ciudad, aclarando que si falta alguna patrulla por motivos mecánicos, no significa que se descuide la zona

– ¿Estas declaraciones no parece que hay falta de coordinación estrecha?

– La coordinación se da. Por las propias instrucciones del señor gobernador ha girado lo hemos estado trabajando y la prueba está en que ustedes los medios han generando esa información.

El secretario de Seguridad dijo que la ciudad es complicada de cubrir en sus extensiones territoriales, “pero nosotros seguimos vigilando. No tenemos zonas de descuido”.