Asegura Grijalva que no se ha frenado programa de prevención al suicidio “Vive”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La plataforma electrónica de atención a presuicidas Vive no se ha cancelado, estableció Héctor Grijalva Tamayo, director del Centro Agua Clara, señalando que si han existido problemáticas de tipo legal es una cuestión ajena a la dependencia.

“El programa no se ha suspendido, ni se va a suspender. Vamos a seguir trabajando las 24 horas y no se detendrá en las vacaciones. Habrá gente atendiendo llamadas el día 24 y el día 31 de diciembre”, apuntó.

En agosto último, la Secretaría de Salud del estado dio a conocer el programa Vive con el cual se ofrece asistencia social hacia personas con tendencias suicidas, aprovechando las nuevas tecnologías y las redes sociales como WhatsApp.

No obstante, recientemente se manejaron versiones en torno a que Vive había sido clonado y también de que existía un adeudo financiero de parte de la dependencia hacia los prestados del servicio.

“Lo que corresponde a trámites legales, no es mi asunto. Lo conozco, pero no soy quien tenga la autoridad para hablar, pues no entro en esa negociación. Tengo entendido que hubo alguna dificultad en la manera como el proveedor aportó el servicio”, aclaró.

El titular de Agua Clara dijo que ya presentó un informe trimestral a Sergio Velázquez, secretario de Salud en Aguascalientes, del programa Vive en donde se establece que atendieron 1426 llamadas en tres meses, “de las cuales 150 fueron pacientes en extrema urgencia, hablamos de personas con un claro intento de suicidarse, las cuales todas fueron rescatadas”, dijo.