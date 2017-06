Asegura Francisco Chávez que no le teme a los procesos legales en su contra

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Tras los comentario de Francisco Chávez, ex director general de Instituto de Educación de Aguascalientes en donde asegura que no tiene nada que ver con las anomalías que se presentaron en los recursos económicos durante su cargo, Raúl Silva, actual encargado de la dependencia no quiso hacer ningun comentario al respecto y aseveró que será la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas quien decidirá si el ex funcionario es responsable de los desvíos.

“Hay una situación que está siendo SEFIRECU, ellos están trabajando esa situación, nosotros no nos metemos a la parte contable, nosotros estamos trabajando en la parte educativa, no tenemos una situación de definición en ese sentido, es una cuestión que la SEFIRECU se encuentra revisando y ya en su momento dará a conocer la información sobre si existieron o no las irregularidades”.

Es importante destacar que el pasado sabado, Francisco Chávez se presentó ante los medios en una Asamblea Estatal del PRI, y comentó que no tiene miedo a los procesos jurídicos en los que es juzgado y que por esta razón va a seguir recibiendo en el estado de Aguascalientes, siempre respondiendo a todos los procesos y acusaciones en que los que se ve envuelto.