Asegura Báez que no se permitirá que alcaldes desvíen recursos a campañas en 2019

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habrá especial revisión en torno a los presupuestos municipales a fin que estos no se desvíen a cuestiones del proceso electoral del siguiente año, puntualizó Gustavo Báez Leos, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado,

“Seremos muy cuidadoso de que no se confunda la gimnasia con la magnesia y que no sea para temas electorales. No seremos una oficialía de partes”, advirtió el legislador panista.

Báez Leos mencionó que algunos municipios contemplan endeudamientos en sus presupuestos para 2019, lo cual dijo es permitido por la ley, pero que ello no deberá ser pretexto para usar dinero hacia otros fines.

“Si los endeudamientos son para bien de los municipios, entonces les daremos nuestro voto de confianza”, recalcó.

El diputado del Partido Acción Nacional estableció que la discusión en torno a la aprobación del presupuesto estatal continuará el 15 de noviembre con la comparecencia del Secretario de Finanzas, Jaime González, ante el pleno, mientras que para los próximos días 20 y 21 se tendrán las comparecencias de los tesoreros municipales.

Los once actuales presidentes municipales de Aguascalientes tendrán la facultad de reelegirse por un segundo periodo para las elecciones del siguiente año.