Asalto armado a dulcería en Haciendas

Aguascalientes.- Una dulcería que está ubicada sobre Av. Siglo XXI en Haciendas de Aguascalientes, fue objeto de un violento atraco a manos de un solitario delincuente que empuñaba una pistola corta y con la cual amago a dos empleadas y dos clientas que se encontraban en el establecimiento así como una niña de 2 años que llevaban en brazos.

El asalto se consumó cerca de las 20:10 hrs. de este martes en la Dulcería de razón social “Aboytes”.

Un sujeto vestido predominantemente de negro, con una cachucha con logos de la policía y un cubre boca, ingresó a la tienda empuñando un arma corta con la que amago a las dos empleadas y a dos clientas que en ese momento estaban haciendo sus compras.

La orden fue que las 4 se tiraran al piso y que no se atrevieran a levantar la mirada. Mientras eso sucedía, se apoderó del dinero que había en la caja y que asciende a casi 22 mil pesos.

Al delincuente no le importó que hubiera una niña de aproximadamente 2 años que también terminó en el piso ante la amenaza del criminal.

Con el dinero en sus manos, el asaltante salió del establecimiento y se dio a la fuga del lugar, en tanto que las afectadas llamaron a los servicios de emergencia para reportar el asalto.

A pesar del operativo por parte de las autoridades, no se pudo dar con el paradero del delincuente.