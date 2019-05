Arturo Avila va a la baja, pero el PT no declinará a su favor

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder local del Partido del Trabajo en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, respondió a la solicitud de apoyo que hizo pública la Presidenta nacional de Morena Yeidckol Polevnsky en su visita por la entidad, en su respuesta que fue una contundente negativa, Quiroz García consideró que esa solicitud es solo una muestra de desesperación y de que no eligieron bien a su candidato.

“Andan desesperados porque no levanta su candidato a la alcaldía del municipio capital y quieren ver como con la suma de todos los partidos alcancen la victoria, el Partido del Trabajo no va apoyar a su candidato”, inquirió.

Y agrego para que quedara claro: “Públicamente pidió el apoyo y públicamente le decimos que no se lo vamos a dar”.

Afirmó también que la candidata del partido de la estrella Betty Ortega es por mucho, mejor que Arturo Ávila.

“El PT tiene candidata y es muy buena, tiene mejor perfil y mejores ideas que el candidato de Morena, creemos que nos hace falta difusión para que la conozca la ciudadanía, el PT es una muy buena opción”, detalló.

Manifestó con seguridad que en los resultados el PT demostrara que si cuenta con buenos candidatos, propuestas e ideología propia.

“Hay una cualidad que identifica a los Morenos, que es la soberbia, porque si les dieran sus números no andarían pidiéndole apoyo a los demás partidos, considero que hicieron una mala selección de candidato. La solicitud de alianza hubiera sido antes de la campaña, no ahora”, dijo, mientras recordó que el PT estaba en la mejor disposición de hacer alianza con ellos, pero en tiempo y forma, no en estos momentos.

“A medio charco estás pidiendo que te ayuden a salir del río”, finalizó.