Arturo Ávila pide ir a votar y vigilar elecciones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de que la candidata del PAN, Teresa Jiménez, no acudió al tercer debate entre los candidatos a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, las encuestas reflejan que perdió intención de voto frente al abanderado de MORENA, Arturo Ávila.

Conforme a los datos arrojados por la encuesta realizada por la empresa “Voto Informado”, Arturo Ávila tiene el 42 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Teresa Jiménez registra el 37 por ciento.

Estos cambios representan una clara ventaja para MORENA a pocos días de que se realice la jornada electoral el próximo 2 de junio.

Al respecto, Arturo Ávila agradeció el respaldo de la población, “Es un claro reflejo de que todos queremos un cambio verdadero, la gente está harta de ver cómo sus autoridades se esconden cuando hay problemas, y en esta ocasión no fue la excepción, la invitación fue abierta a todos los candidatos y ella decidió no ir porque quizá consideró que no era necesario darle la cara a la ciudadanía.” Afirmó.

Los temas que se abordaron en el debate correspondían a asuntos enfocados al desarrollo sustentable, específicamente economía, grupos vulnerables y medio ambiente. Las propuestas del candidato morenista fueron expuestas para que la población pueda conocerlas y en su momento enriquecerlas para tener un mayor alcance y mejores resultados.

Durante los 3 encuentros entre candidatos, Arturo Ávila logró mostrarse como un aspirante con propuestas viables y de largo alcance, destacan planteamientos como la Guardia Municipal para atender el problema de la inseguridad; el proyecto del Tren Hidrocálido, un esquema de movilidad novedoso que se aplicará en 3 etapas y una clara estrategia de combate a la corrupción basada en la denuncia y las sanciones.

Esta elección es histórica para Aguascalientes porque la gente podrá elegir entre dos modelos, el de los políticos de siempre que dan la espalda a la gente y tienen a la ciudad con serias problemáticas como es el servicio de agua potable, inseguridad y corrupción o el de la Cuarta Transformación que acude a hablar de sus proyectos, es transparente y tiene la capacidad para resolver por primera vez los asuntos que el PAN heredó desde hace muchos años.

El llamado por parte del candidato es a continuar con este ánimo de triunfo, pero sin descuidar que este grupo de políticos corruptos busca comprar el voto, por lo que pidió a la ciudadanía acudir a votar y ser vigilantes de posibles delitos electorales por parte del PAN este domingo 2 de junio.