Arturo Avila ganó el tercer debate en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Arturo Ávila, candidato de MORENA, exhibió anoche la falta de compromiso con la gente por parte de la candidata del PAN, Teresa Jiménez, por no acudir al tercer debate para la Presidencia Municipal de Aguascalientes, con lo que se demuestra que ella no da la cara a las personas pues no puede explicar los graves problemas que aquejan a la ciudad.

En esta ocasión acudieron 8 de los 10 candidatos, la gran ausente fue la candidata que evitó la confrontación de ideas luego de que en los dos primeros debates no logró convencer con sus propuestas basadas en promesas incumplidas durante su gobierno. “Es claro que Acción Nacional no tiene propuestas, por eso no están aquí, imagínate que finalmente consigues el empleo o la entrevista de trabajo que siempre estabas buscando. Y el día que te dicen ven a la entrevista, simple y sencillamente no vas, ¿tú contratarías a esa persona? Hoy Acción Nacional no vino a la entrevista de trabajo.” Afirmó.

Sin embargo, Arturo Ávila, explicó de frente a la población cómo es que la Cuarta Transformación cambiará el rumbo de la Ciudad. En primer término, propuso que para rescatar a los grupos en situación de vulnerabilidad, se impulsará un programa de apoyo económico para adultos mayores desde los 65 años de edad; las personas con discapacidad tendrán asistencia económica desde los 29 años y habrá paridad de género desde la conformación del gabinete municipal.

Arturo Ávila ganó el tercer debate a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, con lo que se confirma como el gran triunfador de los 3 encuentros donde presentó propuestas basadas en análisis reales de la situación actual del Municipio.

“Es increíble que alguien que piense desarrollar el talento, que piensa desarrollar económicamente al municipio, ni siquiera nos ha acompañado en su entrevista de trabajo. Tere se quiere reelegir pero no quiere debatir.” Puntualizó Arturo Ávila.

En cuanto a crecimiento y desarrollo económico, anunció que se implementará el “AguasTec”, un Centro de desarrollo de talentos ubicado al Norte y Sur de la ciudad, que impulsará start-upsy spin off para promover ideas productivas.

Como empresario, Arturo Ávila destacó el valor de la pequeña y mediana empresa, por lo cual habrá incentivos fiscales para generar empleos, además de una oficina de consultoría y apoyo para el registro de marcas y patentes, mercadotecnia, relaciones públicas, entre otros.

A pesar de los ataques de los demás candidatos que tienen una alianza de facto con el PAN, Arturo Ávila logró presentarle a la población el modelo de la Cuarta Transformación, un esquema que cambiará el rumbo de Aguascalientes.

En materia ambiental, el candidato de MORENA recordó que la administración de Teresa Jiménez contrató una empresa ligada a actos de corrupción para el tratamiento de los residuos sólidos, por lo que se comprometió a crear una comisión especial para la revisión a fondo del Centro de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos para que haya total transparencia.

“Tenemos puntos de coincidencia importantísimos en el tema del medio ambiente, creo que el Gobierno Municipal está reprobado. Es un momento muy oportuno para pedirles que estén del lado correcto de la historia, que declinen, que se vengan a este proyecto que representa una transformación profunda de Aguascalientes, estén del lado correcto de la historia.” Pidió el candidato Morenista.

En coordinación con organizaciones de la sociedad civil, MORENA involucrará a la ciudadanía en la toma de decisiones y realizará actividades de reforestación. Una más de las acciones será sancionar a las empresas que contaminen para recuperar la calidad del aire y actuar para declarar como reservas naturales protegidas los espacios como La Pona.

Arturo Ávila invitó a la población a votar este próximo 2 de junio por el cambio verdadero para que la Cuarta Transformación llegue a Aguascalientes.