Artículos personales que no debes compartir si no quieres enfermarte

Es común que prestemos nuestras cosas, pero cuando se trata de artículos personales, no es la mejor idea. Los expertos no recomiendan compartir artículos de higiene personal porque podrías exponer tu salud. De acuerdo con un estudio publicado por Journal of Health and Allied Sciences , si compartimos nuestros artículos de higiene personal podemos enfermarnos; estos podrían contagiar enfermedades.

Te mostramos los artículos que NO debes compartir:

Labiales

En los labios se encuentran muchos vasos sanguíneos, los cuales absorben todo lo que aplicas en ellos. Por ese medio podrías contagiar algunas bacterias y provocar problemas cutáneos como fuegos labiales o infecciones.

Aretes

Sucede lo mismo que con los labiales, por medio de los vasos sanguíneos podrías contraer infecciones, si decides prestar unos aretes es necesario que los desinfectes antes con alcohol.

Corta uñas

En este artículo se almacenan miles de bacterias y es una de las principales vías de contagio de los hongos.

Desodorante

A pesar de que parece no ser un artículo que no deba compartirse, por medio de los desodorantes se contagian muchas infecciones. Por medio de las glándulas sudoríparas se contagian muchas enfermedades.

Rastrillo

Los rastrillos deben ser de uso personal, pues por medio de los poros de la piel entran al cuerpo las bacterias, peor si es por medio de una cortada.

Jabón

A pesar de ser un artículo de limpieza, en el jabón se almacenan miles de microorganismos después de su uso que podrían provocar infecciones. Incluso es el ambiente perfecto para que se desarrollen algunos hongos. Por lo tanto es algo que no debe compartirse.

Brochas de maquillaje

En las brochas que utilizamos para maquillarnos, se almacenan varios fluidos como nasales, bucales o el sudor de la misma piel. Por eso se recomienda lavarlas por lo menos cada 15 días.

Es importante que no compartas tus artículos de higiene personal, en realidad sí podrías prevenir muchos problemas de salud.