Arremete PRI contra MOS por su falta de ejercicio gubernamental

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los primeros 100 días de la administración del actual gobierno de Aguascalientes han pasado como una fecha más en el calendario, contrario a gobiernos priistas que el eje principal fue el bienestar generalizado de la población base para el adecuado desarrollo social, elevando la calidad de vida y generando servicios públicos de primer nivel que de dar continuidad al trabajo; son las bases de un legado sólido para las futuras generaciones, puntualizó la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Norma Esparza Herrera

Norma Esparza, destacó que Aguascalientes es un Estado fuerte con futuro, con un pasado glorioso y que junto con sus ciudadanos se podrá dar continuidad a un trabajo para consolidar un proyecto profundo de transformación social que busque hacer efectivos los derechos sociales consagrados en la Constitución.

“Porque lamentablemente no tenemos datos exactos en temas como: salud con la inminente amenaza de la influenza y las cifras que no conocemos, con decesos, ocultan información de infectados, de medicamentos, la inseguridad con asesinatos, con desapariciones misteriosas, robos, y las nulas inversiones que por consecuencia han evitado la generación de empleos, no sabemos el rumbo de Aguascalientes, aún no sabemos si habrá un Plan Estatal de Desarrollo”, indicó.

Señaló que en la administración de Carlos Lozano de la Torre al cumplirse el día 100 de su administración, hubo una reunión para conocer los avances del trabajo logrado en temas prioritarios y que cosa contraria con Martín Orozco hoy en día ni siquiera conocemos qué es lo que se va a comenzar a realizar por Aguascalientes en un sexenio y el tiempo transcurre sin tener un rumbo fijo en materia gubernamental.

Lamentó además que como se desconoce la prioridad del trabajo del gobierno actual para el bienestar de los aguascalentenses traducida en prosperidad, de manera contraria se prioriza como agenda pública y como principal labor mediática la de posicionar el arranque de la Feria Nacional de San Marcos.

Norma Esparza, le exige a la actual administración respeto, trabajo así como resultados por y para Aguascalientes, por la paz y la seguridad, a luchar por erradicar la pobreza y la injusticia, por un Estado en que tengamos todas y todos los ciudadanos los mismos derechos y las mismas libertades.

Explicó que si bien es un corto tiempo para hacer comparaciones entre la actual administración y la anterior, las cifras así como los resultados avalan de manera evidente los resultados positivos, ya que las inversiones propiciaron una renovación económica y brindaron confianza a inversionistas nacionales y extranjeros que colocaron al Estado en los primeros lugares con las mejores calificaciones con más de 65 mil empleos generados durante el sexenio pasado.

“Lamentablemente hoy en día existe ausencia de políticas públicas, los espacios para jóvenes y adultos mayores también están en el olvido, sectores que se han relegado de manera insultante, tan solo basta visitar los Centros de Bienestar de atención para Adultos Mayores en la que se hacían trabajos de manualidades, de tejido, con grupos de canto, baile, talleres de lectura y escritura, en el que además como prioridad, había personal especializado, recursos y apoyos, hoy en día no sabemos si funcionan”, señaló.

La líder tricolor emplazó al gobierno del estado para el buen funcionamiento del aparato gubernamental, que sea de un trato digno para los aguascalentenses, porque de lo contrario la cortesía de exigir y reclamar espacios públicos y servicios de calidad quedará de lado ya que junto con los afectados se acudirá personalmente a pedir cuentas al Palacio de Gobierno.

Para concluir, precisó que la principal diferencia con el gobierno actual y quien debió llegar a gobernar Aguascalientes, es precisamente por la sensibilidad de quien daría un trato digno y respetuoso a toda la ciudadanía en general, sin distinción de credo, color o ideología política, cumpliendo con la Ley y dando continuidad a los resultados de un trabajo y que se logró de administraciones priistas realmente comprometidos con las personas.