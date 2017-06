Arremete Citlalli Rodríguez contra ISN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada del PRI, Citlali Rodríguez González, cuestionó que la mayoría panista en el Congreso haya dado carpetazo a la propuesta de eliminar el Impuesto sobre la Nomina (ISN) que aplica el gobierno estatal desde hace tres sexenios.

“Es un impuesto con el cual en su momento se engañó a los empresarios y a la clase trabajadora y que ahora no sabemos en qué se utiliza, pues lo maneja el gobernador de forma discrecional”, manifestó.

Rodríguez González había presentado una iniciativa para eliminar el gravamen, pero la cual fue desechada el miércoles último, por mayoría del PAN en sesión de la Comisión de Vigilancia.

“Son casi 700 millones que no son usados para el fin el cual fue creado, que representa el 3.4 por ciento de los 19 millones del total del presupuesto y al final se va a una gran bolsa de la Secretaría de Finanzas”, insistió.

– ¿Qué pasará con tu iniciativa, vas a seguir insistiendo con el tema?

– No me voy a salir de ello. Ya fue votada en la Comisión y se le dio carpetazo. Pero eso no significa que yo vaya a quitar el dedo del renglón y seguramente vendrán otras iniciativas que vengan a reforzar el tema.

El ISN fue instaurado en Aguascalientes el 30 de diciembre de 2005, durante la gestión del panista Luis Armando Reynoso. Posteriormente, el priista Carlos Lozano de la Torre mantuvo el gravamen.