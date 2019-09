Arrancan en Jesús María el proceso de transición de gobierno

Redacción

Jesús María, Ags.-El presidente municipal de Jesús maría, Noel mata Atilano, encabezó la primera reunión con los integrantes de las comisiones para el proceso de entrega-recepción, el cual, garantizó que se llevará a cabo de manera trasparente y ordenada.

En este sentido, el alcalde nombró a José Refugio Muñoz López, Verónica Durán Alonso, César Medina Cervantes y Elihú Esau Pizaña Macías, como integrantes del comité de entrega para coordinar los trabajos con las secretarías, direcciones e instancias que integran el gobierno municipal.

“Haremos una entrega ejemplar, tendremos total apertura y respeto con los representantes del nuevo gobierno para cumplir de manera completa y oportuna con lo que la ley nos marca”, expresó Mata Atilano.

En el marco de este primer encuentro, ambos equipos establecieron un calendario de trabajo para que el cambio de estafeta se realice en tiempo y forma, el cual concluye el próximo 14 de octubre.

Me siento doblemente contento, pues nos vamos muy satisfechos del deber cumplido, pero también me alegra entregar las riendas del municipio a un equipo que cuenta con la experiencia para gobernar. No necesitan mis consejos, sino los buenos deseos para que a Jesús María le vaya bien”, concluyó Noel Mata.