Arranca Guardia Nacional en Aguascalientes con 200 efectivos

Gilberto Valadez

El primer contingente de la Guardia Nacional ya está operando en la entidad, con una suma inicial de 200 elementos.

Lo anterior fue confirmado por Alejandro Zárate Nava, inspector en jefe para el estado de Aguascalientes, quien hizo hincapié en buscar un trabajo coordinado.

“Ya empezamos a hacer reconocimiento el fin de semana y vamos a trabajar con autoridades para estar en coordinación con ellos”, declaró Zárate Nava en entrevista.

– ¿Que delitos le asignaron para combatir?

– No me especificaron en un tipo de delitos. La Guardia Nacional tiene sus 44 misiones, pero la orden del presidente de la República es la vinculación con la gente.

– ¿Cuántos elementos son?

– Estamos ahora 200 y estamos en espera de más efectivos.

– La coordinación con las demás corporaciones, ¿ya hubo reunión con los demás municipios?

– Empezamos el día de ayer. En dos días no puedo visitar a todos, pero vamos a estar trabajando en la coordinación con los titulares, con el gobernador (Martín Orozco) con la alcaldesa (Miriam Rodríguez)

– ¿Cuándo salen a las calles?

– No, ya estamos.

– ¿Delincuencia organizada o la delincuencia común?

– No es que haya una prioridad en ese sentido, la prioridad es que se recupere la confianza de la gente.

– ¿Cómo ven a Aguascalientes?

– Aguascalientes es de las entidades que tiene un nivel bajo de delincuencia y queremos contribuir en ello, en coordinación con las autoridades locales.

El inspector en jefe fue entrevistado luego de reunirse con Miriam Rodríguez, presidenta municipal de la capital.